雙十國慶日本現台灣旗海 彰市與小松市締結姊妹市

雙十國慶日迎賓晚會上，日本小松市長和田慎司（右）熱情歡迎彰化市長邱建富（左），後方懸掛兩國國旗，別具意義。（記者湯世名翻攝）

2017-10-10 16:12

〔記者湯世名／彰化報導〕喜上加喜！3年多前彰化市與日本石川縣小松市簽定兩市友好交流意向書，選在今天10月10日雙十國慶日，於日本正式締結為姊妹市，市長邱建富與小松市長和田慎司互贈「台灣檜木聚寶盆」與「九谷燒陶額」，做為締盟紀念品，迎賓晚會唱兩國國歌，還懸掛兩國國旗；邱建富強調，彰化市在國慶日這天，和小松市義結金蘭，堪稱是「國慶日最佳禮物」，為國家做了最好的外交！

兩市締盟儀式，於今天下午在小松市役所（市政府）大樓內的小松市議會議場舉行，儀式依序先由小松市議會議長梅田利和、彰化市民代表林榮堯致詞，隨後由小松市長和田慎司與彰化市長邱建富互換締盟協定並致詞，我國駐日本大阪經濟文化辦事處副處長洪英傑也到場觀禮。

日方除了小松市正、副市長之外，市議會的正、副議長，以及市議會其他19名議員也都全數與會，共同見證了這場兩市締盟的歷史性盛會。

日本石川縣位於日本本州境內，縣內的小松市位於石川縣南部、面向日本海，人口約10多萬人，為石川縣內僅次於金澤市、白山市的第3大城市，雖然小松市人口不到彰化市一半，但面積約有彰化市6倍大。

彰化市和日本小松市的結緣，主要是緣於日本前首相森喜朗長年熱心推動台日國會及地方的交流，他於101年4月訪台時，透過外交部的物色與協助，選定彰化市與石川縣小松市進行交流與結盟，也由於此一牽線，彰化市與小松市雙方展開多次交流互訪，並於3年前簽定兩市友好交流意向確認書、而雙方議會（代表會）也締結為「姊妹會」。

幾年來，兩市經過多次交流互訪，已建立深厚情誼，雙方關係也從文化、藝術與教育等層面，逐步進展至經濟、觀光等實質性交流。

當地台僑說，已經很久沒有看到這種埸面，每位日本朋友手中拿著台灣國旗揮舞，旗海飄揚的畫面令人感動。邱建富表示，今天適逢雙十國慶，彰化市與日本小松市正式結為姊妹市，迎賓晚會唱兩國國歌，還懸掛兩國國旗，為國家做了最好的外交！