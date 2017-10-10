蔡總統拋朝野對話 吳敦義：適當的話不會拒絕

中國國民黨主席吳敦義（左二）在國慶典禮上，與行政院長賴清德（右）不時低頭交談，而對於總統蔡英文拋出朝野對話的議題，吳敦義表示，如果適當的話，他不會拒絕。（記者黃耀徵攝）

2017-10-10 15:48

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統在國慶演說時拋出朝野對話的議題，國民黨主席吳敦義今受訪時表示，現在還早，但等蔡總統規劃好，如果適當的話，他不會拒絕，畢竟不管在朝在野，都要同心協力為中華民國、為台灣好。

吳敦義今出席泛藍舉辦的國慶活動，他在受訪時被問到在國慶典禮上與行政院長賴清德的私下談話，吳敦義表示，賴清德說原本接任行政院長時就希望來看他，但他跟賴說，立院那時有質詢，碰面會比較麻煩，要緩一緩，賴則希望越快越好。

吳敦義指出，賴清德很感謝在擔任台南市長而吳擔任行政院長時，幫了賴很多忙，賴也在接受電視專訪時提到，說吳是最能解決問題，最有能力的行政院長，吳敦義說：「我跟他（賴清德）很熟，過去都N年的朋友」、「我覺得他很認真」。

對於蔡總統拋出的朝野領袖對話議題，吳敦義表示，現在還早，蔡總統還沒想到到底是大家一起來談，或者是個別的問候或交換意見，或者是有無主題？到底是憲改？還是兩岸、經濟等國內的問題，還是要等規劃好，如果適當的話，「我不會拒絕的」，不管在朝或在野，都要同心協力，才對中華民國、對台灣有幫助。

吳敦義強調，今天政府能舉辦很明白地講是慶祝中華民國106年的國慶，他才出席，但如果連中華民國都不提，他就不可能去出席沒有主人的生日，不分在朝在野，終究是要肝膽相照，對台灣好，對台灣人民好。

吳敦義也認為，蔡總統在兩岸的論述上還是有所保留，她說有「四不」，但那還是「文青」的語言，如果要撥雲見日，蔡總統需要在兩岸政策更明朗一點。