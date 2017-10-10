國慶花車遊行 林佳龍搭花博石虎花車現身

2017-10-10 15:01

〔記者張菁雅／台中報導〕國慶花車遊行嘉年華今日在台北登場，台中市政府以「2017石虎同慶」為主題，打造特色花車宣傳2018台中花博，台中市長林佳龍也親自登車宣傳，手捧黃色文心蘭花束站在花車上，沿路揮手致意。市府表示，石虎花車後續將在南港展覽館旁展出至15日，18日至22日則回到台中與市民見面。

石虎花車為兩車相連，前車由石虎媽媽領軍，後車則是歐米馬，還有2隻小石虎揮動小虎爪。花車全長約19公尺、最高5公尺，採全手工彩繪上色，以類似油畫的彩繪方式，勾勒出石虎的毛皮細緻度，造型惟妙惟肖。

今年國慶花車共有46輛，石虎花車是最大的一台，一出場就成為焦點，民眾看了直呼「好萌」、「超可愛」；林佳龍與市府新聞局長卓冠廷特地北上，力挺國慶花車遊行，兩人頭戴斗笠、手持鮮黃色文心蘭花束，站在花車上頻頻對民眾揮手，氣氛歡樂。

林佳龍表示，在石虎花車上與總統蔡英文打招呼，是很特別的體驗，因為明年台中將舉辦世界花博，整個花車造型以石虎為主，也將台中盛產的文心蘭、百合、火鶴、劍蘭等花卉，透過花車遊行呈現在國人面前；他很高興能夠參與花車遊行，並向所有回國的僑胞及沿途參與的國人打招呼，也讓他感受到濃濃的國慶喜氣氛圍。

台中市政府指出，石虎家族和歐米馬是台中花博的吉祥物，藉著國慶花車遊行的機會亮相，讓大家更加認識他們。而在遊行結束後，花車移往南港展覽館旁C3場地，停放在「國慶花車主題展區」，進行為期6天的展示，每天晚上還有繽紛燈光秀；18日至22日，石虎花車將回到台中和大家見面，讓市民就近一飽眼福。