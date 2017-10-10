玉山論壇將登場 廣邀新南向民團、智庫與青年對話

2017-10-10 14:45

〔記者呂伊萱／台北報導〕為促進與新南向國家的連結，遠景基金會將於明天舉辦為期兩天的玉山論壇，預計將有來自15國組織及代表，約40名外賓與會。玉山論壇強調與新南向目標國家連結，成為「鬥陣打拼」的夥伴，會議將開啟6場對話，盼成為台灣深耕亞洲未來願景的平台。

遠景基金會今天公布第二日的主要對話來賓。第二天議程將針對「公民團體」、「智庫」以及「青年領袖」三大主題，關注公民社會的區域鏈結、智庫網絡的知識資本、以及新生代領袖的前瞻視野等內容。

公民團體場次中，將有印度追尋基金會創辦人薇瑪拉．布莉朵（Vimala Britto）、越南越南友好組織聯盟」非政府組織資源中心聯合總經理馬科．洛夫雷科维奇（Marko Lovrekovic）、緬甸伊甸身心障礙中心執行長塔烏克（Tha Uke）、尼泊爾志工倡議組織創辦人兼主席普潘德拉．奇米莱（Bhupendra Ghimire）、日本國際協力NGO中心秘書長若林秀樹（Hideki Wakabayashi）、越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉、台灣海外援助發展聯盟理事高小玲、台灣安侯永續發展顧問有限公司總經理黃正忠等人出席。將共同研討台灣如何與新南向區域國家與社會共同合作，落實聯合國永續發展目標（SDGs）。

智庫合作場次中，邀請到印度重量級智庫觀察家基金會主席桑喬伊．喬希（Sunjoy Joshi）、新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際學院副院長拉爾夫．艾默斯（Ralf Emmers）、緬甸發展研究所長葉平興敏（Min Ye Paing Hein）、印尼國家科學院社會科學與人文學院副院長蒲佳斯徒蒂（Tri Nuke Pudjiastuti）、美國前駐緬甸大使米德韋（Derek James Mitchell），以及國內的中華經濟研究院台灣東南亞國協研究中心主任徐遵慈、中興大學當代南亞與中東研究中心執行長陳牧民、以及政大東南亞研究中心執行長楊昊參與討論。希望透過智庫對話，強化彼此在科技、社會、文化等領域共同發展知識資本，促進區域鏈結。

青年領袖對話則為壓軸，與會代表包括新加坡明日女孩創辦人兼執行長陳澮敏（Carrie Tan）、菲律賓戰略與發展研究中心及菲律賓大學政治系副教授阿里斯．亞魯奎（Aries Arugay）、印尼東協青年領袖協會共同創辦人露菲雅．阿卡拉尼（Lutfiya Al-Qarani）、以及台灣民進黨立委余宛如、之初創投創始合夥人林之晨以及台灣四十分之一移工教育文化協會共同創辦人陳凱翔等人。

遠景基金會表示，公民社會、智庫與青年領袖等三項主題，是台灣社會深化新南向政策的重要議程，盼玉山論壇成就台灣深耕亞洲共同體的未來願景與未來路徑圖，將新南向政策打造成令人民驕傲、對社會有益的亞洲策略。