「908台灣國」雙十節辦中華民國「冥」誕追思會

「908台灣國」雙十節在台中公園更樓前，辦中華民國「冥」誕追思會。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-10 13:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是雙十國慶，「908台灣國」在台中公園更樓前，舉辦中華民國「冥」誕追思大會，並將「中華民國神主牌」打包，強調中華民國已不存在的事實，雙十節不應再舉辦慶祝大會。

「908台灣國」今天在台中公園更樓前，放置寫有「駕豚西歸」、「魂斷中國」的大花圈，還有牧師主持，辦起中華民國冥誕追思大會。

「908台灣國」總部總會長周崇德指出，中華民國早在1949年10月1日中華人民共和國建立時，就已經滅亡，為何國內迄今仍緊抓著這個神主牌不放，讓這個神主牌在台灣繼續耀武揚威、欺壓台灣人。

周崇德說，辦追思會的目的就是在突顯這個意義，推動相關認知，盼讓更多民眾清楚，不要繼續被「神主牌」糟塌。

周崇德也對近來不少人爭議國號與國旗掛不掛的議題不以為然，他說，既然中華民國不存在，當然不必掛中華民國國旗，台灣自主制憲、住民自決，當然就是「台灣中國、一邊一國」，跟中華「冥」國的國旗不一樣，要掛就掛能彰顯台灣的國旗，要能讓外國人一看就能知道是代表台灣。

追思大會在牧師姬文宗主持下，與周崇德、總會執行長張志梅一起將寫有「中華民國」的神主牌打包，象徵中華民國早就不存在，可以打包處理；雙十節的慶祝國慶大會，應該是紀念中華民國的冥誕。

姬文宗說，掃除「中華民國」神主牌，就是盼這塊神主牌不會再影響大家，讓大家不再繼續活在驚駭黑暗中。