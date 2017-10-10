北市警局長人事案 柯P被爆早知情未反對

黨政高層爆料，柯文哲是前並沒有反對陳嘉昌接任北市警局長，卻在事後見人就抱怨，怪民進黨不尊重他。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-10 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受電視媒體訪問，對於前市警局長邱豐光無預警遭調職，認為蔡政府的行為很粗暴。有媒體報導，黨政高層爆料，柯文哲事前並沒有反對陳嘉昌接任北市警局長，卻在事後見人就抱怨，怪民進黨不尊重他。

據《上報》報導，黨政高層表示，當時內政部長葉俊榮規畫由陳嘉昌接任北市警局長時，9月19日葉俊榮親自到台北市政府拜會柯文哲，當面告知柯這項人事案，柯當時僅對邱豐光調職表示不滿，對陳嘉昌接任沒有意見，內政部隨後在半小時後宣布人事案。

報導提到，隔天9月20日市長室上午召開晨會，柯文哲再度抱怨邱豐光調職一事，當時副市長陳景峻出來緩頰，指中央換掉邱豐光，不只世大運的事，反年改團體多次抗議事件，不管是在北投復興岡陳抗、立法院圍堵事件，造成桃園市長鄭文燦和多名立委受傷，都沒有對邱豐光懲處。當下柯文哲表示，今天不會再對警察局長人事多講話。

《上報》報導，柯文哲上午答應的事，卻在下午質詢時破功，當時國民黨議員秦慧珠問警察局長人事案時，柯文哲又再度表達心中不滿，直說「國民黨比較客氣」。知情人士表示，9月初內閣改組時，柯文哲在治安會報後得意的說，前警政署長陳國恩的位子是他保住的， 因為他在世大運時力保邱豐光，所以中央也不能向陳國恩究責。