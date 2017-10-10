蔡總統籲朝野坐下來談，親民黨團正面肯定。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-10-10 13:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統蔡英文於國慶講話中，向各政黨領袖喊話「坐下來談」，對此，立法院親民黨團指出，蔡總統接受親民黨團長久以來多次建議，盼召開政黨領袖會議、共商國是，這是解決內部爭議的一個起點，但仍要觀察議題設定及主辦方態度，再做最後決定。

蔡英文於國慶講話中表示，她正式邀請各政黨領袖坐下來談。蔡英文也表示，只要我們團結，我們一定可以將台灣引以為傲的民主、自由與繁榮，再一次推向全世界。

對此，親民黨團新聞稿表示，總統的國慶講話雖不免冗長無趣的報告政績，但內容平時，可看出若干政策已在起步，但成果仍待觀察，蔡英文重申四不，珍惜兩岸發展成果、忍辱負重，期待兩岸營穩之心昭然可見，且講話對國軍的肯定，提升國人更重視軍隊。

對於蔡英文的國慶講話，親民黨團指出，更重要的是，蔡總統接受親民黨團長久以來多次建議，希望召開政黨領袖會議，共商國是，這是解決內部爭議的一個起點，值得肯定。

親民黨團表示，不分藍綠，大家都希望兩岸關係能和平穩定發展，沒理由台灣對外都可謀求「共存共榮，和平發展」，內部各政黨卻無法坐下來「擱置爭議，共創多贏」，尤其現在國內外情勢發生劇烈變化，大家更應坐下來好好交換意見，而非持續地對抗與惡鬥。

親民黨團總召李鴻鈞強調，蔡總統演說中提及「兩岸新共識」，但推動上遇阻，因各方主張都有盲點，新共識應是透過政黨領袖會議取得台灣內部新共識，再與對岸取得新共識，較為可行。

最後，親民黨團強調願意參與政黨領袖的對話，但最後仍要觀察議題的設定與主辦方的態度，再做最後決定。