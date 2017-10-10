國慶日 澎湖1500人升旗暨慢跑

澎湖各界慶祝國慶日，由縣長陳光復等貴賓鳴槍正式展開。（記者劉禹慶攝）

2017-10-10 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖各界慶祝中華民國國慶，今日在廣場舉行國慶升旗典禮暨慢跑活動，各機關團體參與踴躍，共計超過1500餘名民眾熱烈參與。典禮由縣長陳光復主持，祝福風調雨順，國泰民安，並且感謝所有為國家、土地、民眾服務。

今日在澎湖縣政府廣場舉行，吸引來自各機關、學校、部隊、社團以及熱情民眾共襄盛舉，人人手持國旗，展現愛國情操，在馬公高中樂隊伴奏及菊之音合唱團領唱下，全體肅敬引吭高唱國歌，國旗冉冉升起飄揚在天空，現場一片喜慶歡樂，眾人在國慶早晨齊祝中華民國生日快樂。

陳光復表示，「2017縣市幸福指數大調查」，澎湖連續蟬連幸福城市第二名，而且無論教育、治安等面向都在全國名列前茅。他指出，澎湖正在向上成長，去年澎湖觀光人數成長百分之12，突破108萬人次，今年更辦理全球旅遊皇后、國際鐵人三項、遊艇展及美食展等活動，讓世界走進澎湖。行政院長賴清德上周蒞臨澎湖，揭示澎湖未來將朝國際、智慧、綠能、觀光、醫療示範島嶼發展。

隨後在陳光復、劉陳昭玲及貴賓共同鳴槍下展開慢跑活動，參與民眾攜家帶眷一起參與，慢跑路線自縣府出發，經民族路、中山路、中正路後，返回縣府，全長約有2公里，以行動祝賀國家生日快樂，也以健康活力跑向嶄新的未來。包括議員呂黃春金、馬公市長葉竹林、縣府各局處主管、澎防部參謀長俞文鎮、榮服處長陳平、各級學校校長等出席參與。