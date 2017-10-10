蔡總統拋朝野對話 國民黨：須建立在執政黨的善意與誠信上

2017-10-10 12:56

〔記者林良昇／台北報導〕蔡英文總統在國慶談話時拋出朝野對話的議題，國民黨文傳會主委李明賢今表示，團結不應該只是一句口號，朝野合作對話也必須建立在執政黨尊重民主程序、以及執政黨對在野黨釋出善意與誠信的基礎上。

對於蔡總統今日提出朝野領袖坐下來談的說法，李明賢指出，有三點請蔡總統必須先說清楚。第一，為了國家利益與人民福祉，國民黨認為朝野確實可以好好坐下來談，但絕不可以只淪為樣板與形式。第二，朝野坐下來談的前提，必須是執政黨先對在野黨釋出善意與誠意，朝野對話才能有共識。第三，回顧過去一年來，執政黨利用國會多數暴力，在立法院強行通過一例一休、前瞻基礎建設條例與預算、還有黨產條例，都是以踐踏民意的方式破壞民主法治。李明賢質疑，民進黨踐踏民主，對在野黨毫無任何的善意與誠意可言。

至於蔡總統說要團結國家，李明賢認為，早就淪為口號一句，從總統大選前就講到現在，民進黨執政開始推動一連串「去中華民國化」，外界也不免質疑她要團結那一個國家？

李明賢認為，蔡總統應要把如何落實、實踐團結中華民國的作法方式，認真做出來。難不成所謂的團結國家，就是把在野黨以及它的支持者，通通排除在外？若民進黨持續踐踏民主、漠視國會少數黨的聲音，又怎能讓在野黨相信，執政黨會有善意與誠意，而不只是喊口號而已？

對於蔡總統演說提到三個面向來實踐更好台灣、改善兩岸關係、改善經濟等，李明賢表示，這些都是老調重彈。到底蔡總統要如何化解兩岸僵局，捍衛台灣民主、發展經濟，不要只是提出文青式的口號，而請拿出具體的執政成績說服國人。