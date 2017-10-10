花蓮縣長前哨戰 國慶日國民黨2主委參選人發國旗

打算先挑戰國民黨地方黨部主委，再爭取花蓮縣長選舉的議長賴進坤（右），到市區發國旗。（記者花孟璟攝）

2017-10-10 12:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮仍是台灣泛藍選民大本營，今年國民黨花蓮黨部主委開放直選，成為明年縣長選舉前哨戰，由於距離投票剩最後一週，有意參選的縣議長賴進坤，以及花蓮縣長傅崐萁支持的醫師公會理事長鄒永宏，今天都搶在國慶日上午上街發國旗，爭取選民支持。

台北市的總統府前，上午熱鬧舉辦國慶花車遊行，而在花蓮市則上演國民黨黨部主委候選人發國旗大戰，「挑戰者」議長賴進坤花蓮市中山路服務處上午集結支持者，浩浩蕩蕩上百人高喊「中華民國生日快樂」口號，接著徒步至花蓮市重慶市場發國旗，現場準備1500面國旗，很快就發光！

市場攤商看到賴進坤發國旗，紛紛熱情相迎，但也有攤商很「直白」地問，「縣長有支持嗎？」攤商認為，花蓮中南區選票沒有縣長幫忙，打起來會很「困難」，而賴進坤則風度的回應，「自己還要多努力」。

由於賴進坤「志在花蓮百里侯」，直接對戰也要參選縣長的國民黨不分區立委徐榛蔚，徐榛蔚目前已當選國民黨中常委，因此運作由花蓮縣醫師公會理事長鄒永宏來選主委，鄒永宏上午也在支持者加油聲中，在花蓮市「地王」路段中山、中正路口，發送2000面國旗，許多民眾還主動索取「替國家慶生」。

鄒永宏說，今天不分黨派大家同慶國慶日，雖外界都說有縣長支持「穩當選」，但他不會掉以輕心，仍要多跑基層，他強調，自己是「素人」第一次參政，也沒包袱，希望能協助國民黨再造的大工程。

國民黨花蓮縣黨部主委直選，預定週日（15日）投票，花蓮將設置30個投開票所，而花蓮縣有直選投票權的國民黨員約有2萬人。