蔡總統邀朝野對談 親民黨肯定共商國是的態度

蔡總統在國慶大會發表國慶演說時，釋出善意，將邀各黨政領袖坐下來談。親民黨團總召李鴻鈞肯定總統願意共商國是的態度，因此親民黨願意參與政黨領袖的對話。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-10-10 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天上午在國慶大會發表國慶演說表示，將正式邀請各政黨領袖坐下來談，並強調「只要我們團結，我們一定可以將台灣引以為傲的民主、自由、與繁榮，再一次推向全世界」。對此，親民黨立法院黨團表示，肯定總統願意共商國是的態度，因此親民黨願意參與政黨領袖的對話。

包含國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黨主席黃國昌、民國黨主席徐欣瑩在內的在野黨主席皆出席今天上午的國慶大會，蔡總統則宣布，將正式邀請各政黨領袖坐下來談，並強調只要團結，「我們一定可以將台灣引以為傲的民主、自由、與繁榮，再一次推向全世界」。

據《蘋果日報》報導，對此親民黨團表示，台灣各政黨沒有裡由不能坐下來好好談，為了台灣的發展與人民的幸福，大家不能這樣對抗與惡鬥下去，應該要坐下來交換不同的意見；因此親民黨願意參與政黨領袖的對話，不過議題設定和主辦方的態度，也會影響他們最後的決定。

針對蔡總統在演說中提到「兩岸新共識」推動上遇到困難，親民黨團總召李鴻鈞則認為，台灣應先透過黨政領袖會議取得內部的新共識，再和中國取得新共識，才是一個可行的方式。