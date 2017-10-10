細數改革 蔡總統：我們是解決問題的政府

蔡英文總統在國慶演說中表示，我們是解決問題的政府。（記者方賓照攝）

2017-10-10 12:29

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府執政近1年半年推動各項施政與改革，但也引發不少爭議，蔡英文總統今天在國慶大會演說細數各項施政與改革時強調，「我們是解決問題的政府，像這樣把台灣面對的困難，一項一項克服，這就是我的工作」，無論改革多困難，她和行政院長賴清德領導的行政團隊，都會堅持到底、兌現承諾。

她說：「我相信，當問題一個一個解決，改革一個一個實現的時候，我們就會有一個更好的台灣」。

蔡總統表示，過去這1年多來，她所領導的政府，從3個面向來實現更好的台灣。第1，是兌現承諾，衝刺改革，讓人民過更好的生活。其次，要努力的第2個面向，就是要用盡全力，捍衛台灣民主自由的價值跟生活方式。第3個面向，則是積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置

總統指出，政府努力翻轉台灣的經濟以及產業結構，全力解決企業界反應的「五缺」問題；承諾要辦理的「社會住宅」，也正按照計畫實現進度。「住宅法」已經完成修法，到目前為止，全國已經有3萬多戶的社會住宅正在興建或規劃中；承諾要落實長照2.0，第一階段720個社區化、公共化的服務據點已經布建完成。

蔡總統表示，最受全國人民矚目的公教年金改革，在經歷無數的討論和波折後，終於在今年夏天通過了。改革不僅舒緩了年金破產的危機，也讓年金制度可以永續。

她說，政府也召開了「司法改革國是會議」，提出了改革建議，讓司法院、法務部能夠參考這些建議，邁向改革的腳步。未來每半年，就會向社會說明改革的進度。為了讓人民參與司法，司法院會加快腳步，在年底前提出國民法官制度的草案。

有關反毒問題，總統說，人民所關心的毒品問題，是政府施政最重要事項。政府會整合跨部會、跨縣市的資源，用整個國家的力量，全力來推動反毒。所有相關部門都會動起來，共同執行國內防毒、拒毒、緝毒、戒毒的工作。同時，也展開跨國合作，從源頭共同來打擊區域內生產、販毒的集團，將毒品阻絕在境外。

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