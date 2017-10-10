國慶升旗 香港導演任旗手 她激動到掉淚…

林口區自辦升旗典禮，由市議員蔡淑君（左）、香港移居台灣的導演馮粹帆擔任旗手。（新北市議員蔡淑君提供）

2017-10-10 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕在世大運期間因為家家戶戶掛國旗揚名的林口，延續世大運激發的愛國新，今（10）天早上8點在林口南勢國小舉辦升旗典禮，湧進近兩千民眾參與，在國歌、國旗歌聲中，眼見國旗緩緩上升，讓許多民眾都覺得感動。

升旗典禮由曾經掀起林口世大運家戶掛國旗風潮的市議員蔡淑君服務處主辦，蔡淑君說，她準備了1500支小國旗、1500個御飯糰，在典禮都被領光；她與移居台灣的影星兼導演馮粹帆一起擔任升旗手，看到台下人手一支國旗不斷揮舞，壯觀的國旗旗海，搭配著眾人合唱的國歌，內心激動無以言喻，「連眼淚都不自覺掉下來了！」

升旗典禮邀請剛獲得新北客語演說第一名的南勢國小彭主任擔任司儀，以流利的國台客三種語言，呈現台灣族群融合的態勢；林口區長朱思戎擔任主席領唱，與台下民眾在專業音樂指揮家陳瑞清老師指揮及兩名合唱團學生導唱下，唱出宏亮有力的國歌聲。

蔡淑君說，林口是新北市唯一自辦升旗典禮的行政區，謝謝來到現場以及想來卻無法出席的每一位區民，可以透過這樣的方式，或用任何一種方式，傳達對國慶日的尊重與看待，就是一種愛國的表現。