國慶頻跑行程比朱立倫早到 周錫瑋稱還在探索民意

前台北縣長周錫瑋獲邀上台一嚐新北市長朱立倫所弄的涼拌菜。（記者李雅雯攝）

2017-10-10 12:13

〔記者李雅雯／新北報導〕前台北縣長周錫瑋上午8點參加新北市政府升旗典禮，接著10點續跑三重區，參加新北市眷村文化節，較表定10點抵達的新北市長朱立倫還早一步抵達現場。關於參選新北市長，周錫瑋笑稱，目前還在探索民意，了解民意欲這個城市往哪裡發展。

周錫瑋參加新北市眷村文化節，坐位和朱立倫相隔一個走道。朱立倫在台上手作涼拌菜餚，首個點的就是邀請周錫瑋上台小嚐一口，雙方互動不錯。會後周錫瑋對媒體提問新北市長選舉回應，他提到，看板是地方議員跟一些意見領袖想要掛看板，只要對社會國家好的看板，都可以掛，「我謝謝他們對我的愛護」。

周錫瑋表示，現階段還在探索民意，看民意希望這個城市往哪裡發展，什麼問題需要解決，未來應該怎麼做，一直在聽大家的意見，選舉只是一個過程，最重要的是將來有沒有能力照大家的民意把這個城市做的更好，很多人都給了很多意見，意見整理出來後，不管在哪個位置上，都希望能夠照這樣的民意好好做事情。

媒體提問年底有機會正式宣告投入選舉嗎？周錫瑋笑答：「我想這個事情天知道，老百姓也知道」。