微博轉播中華民國國慶？中國鄉民：流亡政府

台媒在微博貼出雙十國慶報導，吸引許多中國網友留言。（記者方賓照攝）

2017-10-10 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕今（10）日為中華民國106年國慶，舉國歡騰的氣氛也影響了中國鄉民？有台媒在早上在微博轉貼國慶新聞，竟引來不少中國網友留言，留言的輿論走向也有點亂，有不少留言表示「佳節愉快」、「中華民國生日快樂」，但也有人說是「流亡政府」。

ETtoday新聞雲官方微博於今日上午8時49分在微博上PO出第一篇國慶即時報導，內容指出，「106年雙十國慶大典即將展開，清晨破曉之際，維安、工作人員已就定位，媒體車在重重安檢下進入會場」，並貼出了多張照片，內含總統府與中華民國國旗。

這篇文章一出，引來不少網友觀看，留言中簡體字與繁體字都有，底下留言意外地沒什麼火藥味，除了有少部分留言說是「流亡政府」、「中華冥國快樂」、「我怎麼感覺像P的」之外，許多簡體字留言都表示：「佳節愉快」、「中華民國生日快樂」。

在另外一篇「1.4萬面旗海飄揚」的報導中，貼出了大量中華民國的國旗中，有簡體字的發言風向似乎有點錯亂，有人竟然直接回「還挺好看的」、「祝中華民國國慶快樂」、「國慶節快樂」，還有人說「這才是正統中華」，讓人擔心這位中國網友的人身安危，但也有人暗酸「統一後可以做區旗」、「華獨份子」。