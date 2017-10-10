南市眷村升旗 綠營出席說無藍綠問題、藍軍卻喊蔡英文下台

國民黨籍市議員林燕祝（中）等人帶領民眾高喊「蔡英文下台」。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-10 11:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市永康區光復公園今天上午有場眷村升旗典禮，出席的政治人物以藍營為主，民進黨市黨部主委顏純左也應邀與會，他強調，升旗是神聖的事，沒有藍綠問題；不過有「台南祝祝姐」之稱的國民黨籍市議員林燕祝，則帶隊高喊「蔡英文下台」，氣氛尷尬。

這場「永保安康眷村升旗典禮」是由南市退伍軍人協會、台南市中央軍事學校校友會、救國團台南市安平區團委會等單位聯合號召，除了林燕祝之外，還有國民黨籍議員王家貞、謝龍介，以及國民黨市黨部主委莊占魁、第四區黨部執行長黃耀盛與前台南大學校長黃秀霜等人，讓在場的顏純左格外醒目。

顏純左表示，他是救國團的指導委員，這次應安平區團委會的邀請出席，與熱情的民眾一起參加升旗，而且為國家慶生，不必分政黨，沒有藍綠的問題。

顏純左提到自己參加了市政府的升旗典禮後才來，而那場也有藍營人士與會，升旗是神聖的事情，不需刻意政治化。

現場大合唱「國家」之後，升旗典禮順利結束，林燕祝與王家貞等人則揮舞小國旗，帶領民眾高喊「蔡英文下台」，以及「民進黨要倒、台灣才會好」的口號，情緒激昂；由於顏純左當時尚未離開，場面尷尬。