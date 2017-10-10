蔡總統宣示： 我們全力強化戰力，但不會求戰

蔡總統在國慶演說中宣示，「我們全力強化戰力，但不會求戰」。（記者黃耀徵攝）

2017-10-10 11:46

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午在國慶大會發表國慶演說表示，我們要強化國軍戰力，面對現代化的戰爭，新世代不以量多，但以質精為導向的部隊，必須有更強韌的戰力，她宣示說。「我們全力強化戰力，但不會求戰」，會致力維護台海及區域的和平穩定，捍衛台灣自由民主的生活方式，以及台灣人民選擇未來的權利，不受影響。

蔡總統表示，1年365天，1天24小時，我們的國軍弟兄姊妹，都在崗位上為守護台灣而努力。

她說，各地的空軍基地，有飛行員全副武裝，一有狀況，飛機會立即升空保衛領空。海面上有我們的海軍、海巡的船隻正在巡弋。陸軍的例行操演跟衛哨工作，沒有一刻鬆懈。在戰管中心裡面，有幾百雙眼睛，監看著周邊海域和空域上，有沒有任何異常活動。

總統表示，在中華民國生日的這一天，她要謝謝所有的國軍弟兄姊妹們。各位是中華民國生存發展的保衛者，是台灣民主自由生活方式的堅強靠山。「作為三軍統帥，國防轉型，是我責無旁貸的任務」，因此，要強化國軍戰力。

蔡總統指出，無論是在網路、三戰滲透，或者是關鍵基礎設施的保護上，都要更加精進。同時，國軍必須落實聯合作戰，整合各軍種的任務，防衛固守、重層嚇阻，全力捍衛2300萬人民的安全。

另外，她說，也要提振國軍的士氣。這一年多來，從個裝全面更新、營舍大規模的改建、兵役制度的精進，到新增的各項加給，相信國軍弟兄姊妹們，都有感受到政府的用心。

蔡總統說，政府也鼓勵在營軍士官的進修、培養專門技術，讓士官兵在營有專業，退伍有專長。更重要的，我們會參考先進國家的制度，為軍人量身打造一套鼓勵「長留久用」的軍人退撫新制度。

她表示，另外，更要落實國防自主。國防事務不只是國軍的事，更必須要有社會的連結。透過技術的交流，我們要積極打造國防產業，落實國防自主。

蔡總統表示，現階段的國機國造、國艦國造，已經創造了許多新的工作機會，尤其是給予年輕世代的專業工程師、研發人員，許多接受挑戰的機會。我相信，把整個國防產業振興起來，不只會提升國軍的戰力，同時對產業發展，也會有很大的幫助。

相關影音