談國軍戰力 蔡總統：全力強化但不求戰

蔡英文今日發表國慶演說時，針對國軍戰力強調：「我們全力強化戰力，但不會求戰。」（記者方賓照攝）

2017-10-10 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕國慶大會今上午在總統府前登場，總統蔡英文今日發表國慶演說時，針對國軍戰力強調：「我們全力強化戰力，但不會求戰。」

蔡英文在演說中表示，國軍弟兄姊妹，都在崗位上為守護台灣而努力，對國軍表達感謝，而作為三軍統帥，國防轉型，是自己責無旁貸的任務，面對現代化的戰爭，新世代不以量多，但以質精為導向的部隊，必須有更強韌的戰力，不論是在網路、三戰滲透，或者是關鍵基礎設施的保護上，都需更加精進，國軍也必須落實聯合作戰，整合各軍種的任務，防衛固守、重層嚇阻，全力捍衛2300萬人民的安全。

蔡英文指出，國防事務不只是國軍的事，更必須要有社會的連結，透過技術交流，未來要積極打造國防產業，落實國防自主，而現階段的國機國造、國艦國造，已經創造了許多新的工作機會，尤其是給予年輕世代的專業工程師、研發人員，許多接受挑戰的機會，相信把整個國防產業振興起來，不只會提升國軍的戰力，同時對產業發展，也有很大的幫助。

蔡英文強調：「我們全力強化戰力，但不會求戰。我們會致力維護台海及區域的和平穩定，捍衛台灣自由民主的生活方式，以及台灣人民選擇未來的權利，不受影響。」

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