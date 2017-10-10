蔡總統釋善意 邀各黨政領袖坐下來談

2017-10-10 11:26

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣朝野各政黨因台獨政治主張與意識型態不同，長期對立，身兼民進黨主席的蔡英文總統今天上午在國慶大會發表國慶演說表示，她正式邀請各政黨領袖坐下來談，「只要我們團結，我們一定可以將台灣引以為傲的民主、自由、與繁榮，再一次推向全世界」。

包括國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黨主席黃國昌、民國黨主席徐欣瑩等在野黨主席今天都出席國慶大會。

蔡總統表示，在場有國內各政黨的代表，她也期許，未來在憲政改革的推動過程中，能與各位交換意見。不只是國內的各種改革，今天我所提到的，捍衛民主自由，積極在國際社會找新定位，全部都需要一個團結的台灣來共同面對。

總統表示，當我們所有人都團結在一起的時候，台灣會無比堅強。我們剛剛才經歷過一個團結的夏天。在世大運的運動場上，我們跟所有的選手一起為奪牌而振奮、一起為挫敗而流淚，一起感受台灣被世界看到的喜悅。「這些共同的感動，是因為我們一起生活在這塊土地上，體驗共同的生活經驗，也感受共同的喜怒哀樂，更要一起承擔共同的未來」。

蔡總統宣布，正式邀請各政黨領袖坐下來談，強調只要團結，一定可以將台灣引以為傲的民主、自由、與繁榮，再一次推向全世界。

總統最後表示，台灣一定會更好，「我們會因為民主而偉大，我們會因為自由而偉大，我們會因為團結而更偉大」，她再次感謝所有的台灣人民，「我們一起更好」。

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