中市雙十升旗 世大運英雄與新住民領唱國歌

台中市雙十升旗，邀世大運英雄柯福軒（右）與陳建銓領唱國歌。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-10 11:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府上午舉辦雙十國慶升旗典禮，邀請2017台北世大運英雄滑冰銀牌柯福軒、跆拳道銅牌陳建銓及新住民領唱國歌，現場準備3千餘份小國旗及3500份2018台中花博紀念水壺供早起替國家慶生的民眾索取。

今天雖是雙十連假最後一天，但上午在台中市府前廣場陸續湧入早起民眾，均是為參加一年一度的雙十國慶升旗典禮而來，台中市民政局準備3000餘支小國旗，讓民眾索取參與盛會。

今年台中市雙十升旗典禮由台中市副市長張光瑤主持，文華高中旗手護送國旗進場後，延續世大運熱潮，台中市民政局特地邀請在世大運中拿下滑冰銀牌的柯福軒與跆拳道銅牌陳建銓與來自印尼、泰國、越南等新住民朋友共同領唱國歌。

升旗結束後，張光瑤指出，台中市市政建設逐漸開花結果，特別是在翻轉中區和原縣區，讓舊城區再生，縮短城鄉差距；另隨鐵路高架化提出「台中大車站計畫」，規劃文化城中城，透過綠空自行車道串連舊市區古蹟、歷史建築，另整治綠、柳川，讓中區榮景再現。

至於縣市合併後，透過10公里免費公車開到偏鄉、自來水接管率提升、文化活動下鄉、2018台中花博活動在后里、豐原、外埔舉辦，讓各地都能蓬勃發展，未來市府會更努力打造樂活台中的願景。

民政局長周永鴻指出，因世大運英雄讓全民振奮，特地邀請世大運英雄帶領民眾慶雙十，至於台中市目前已有逾5萬名新住民，也邀新住民一起來迎接雙十。

包括柯福軒與陳建銓均是第一次在這麼多人面前領唱國歌，兩人說，接獲通知時超驚喜，還特地上網下載國歌練唱2天，兩人均說，盼世大運引起的運動風潮不會僅是曇花一現，盼政府及全民長期關注體育，穩定資源培育運動員，讓運動選手更具信心替國家打拚榮耀。

升旗後現場也安排光華高工樂儀隊、原住民舞蹈團、現代皇家舞蹈帶來精采演出，展現節慶歡樂與活潑的氛圍。

為宣傳2018台中世界花卉博覽會，市府準備3500份花博紀念水壺，提供參加民眾，7點準時發放，送完為止，每人限領一份；另外拍照打卡，再送花博環保袋，歡迎民眾踴躍參加，一同歡慶雙十。