國民黨新北市長提名 周錫瑋：一定要初選

周錫瑋今天出席新北市政府舉辦的升旗典禮，難得與新北市長朱立倫同台亮相。（記者何玉華攝）

2017-10-10 10:59

〔記者何玉華／新北報導〕「周錫瑋讓新北站在世界中心」的看板日前在土城區掛出，被解讀為周錫瑋默認參選，他今天早上出席新北市升旗典禮後受訪表示，還有一些地方希望他去掛看板，也提到國民黨若有其他人要參選新北市長，一定要有初選，一席話，幾乎已承認他要參選新北市長。

周錫瑋會後被問到也有其他人選有意參選新北市長時表示，有其他人很好，基本上一定要初選，國民黨目前的情況，應該是要有越來越多人願意參加初選，國民黨才會站起來；他舉雙手贊成有人一起參加初選，這才是走向民主制度，對國民黨來講才有希望。

周錫瑋在升旗典禮中與新北市長朱立倫同台，有人比較他與朱立倫中間僅隔1人；而另一名參選市長的熱門人選副市長侯友宜，則與朱立倫相隔2人。不過，周錫瑋是唯一被介紹上台與民眾打招呼的貴賓，朱立倫說，周錫瑋是前台北縣長，也是新北市的前縣長，當然歡迎來參加。

周錫瑋則說，總統府如果有辦升旗典禮，他會去，下午也會去國父紀念館；當知道新北市政府辦升旗典禮，他就來參加；他認為，這是捍衛中華民國最好的時候，大家一起來愛台灣。