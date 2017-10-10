獨派抗議慶祝國慶 焚燒「中華民國殭屍」

獨派團體將「中華民國殭屍」抬至自由廣場前焚燒，表達對慶祝中華民國國慶的不滿。（記者陳志曲攝）

2017-10-10 11:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕國慶大會今天在總統府前登場，獨派與統派團體也前往凱道抗議，由於警方早以圍欄將獨派與統派團體隔開，雙方未正面衝突。自由台灣黨主席蔡丁貴等獨派團體，先是在凱道演出行動劇，再步行至自由廣場焚燒「中華民國殭屍」，表達對慶祝中華民國國慶的不滿。

獨派團體指出，中華民國在1949年就已失去國際上正統中國的地位，但滅亡後的中華民國卻附身台灣島，甚至固定在10月10日舉辦中華民國國慶，洗腦台灣島民，因此要替中華民國殭屍舉行告別式，進行出山及火化，也盼台灣住民走向建國之路。

獨派團體先是在凱道前上演行動劇，諷刺國民政府來台後壓迫和剝削台灣人民。一行人接著高呼「過橋唷」！浩浩蕩蕩將「中華民國殭屍」抬至自由廣場前焚燒，不過警方馬上以預備的水桶將火苗撲滅，焚燒未成功，雙方也因此發生零星推擠。

統派團體「全民拔菜總部」也前往凱道，演出行動劇「斷頭老母豬閱兵大典」，將小豬撲滿綁在一起，列陣通過總統蔡英文頭像前，表達對蔡政府不滿。團體成員表示，他們堅決反對台獨、反對戰爭，「我們就是要回歸祖國中國」，捍衛中華民國，希望外界別再污衊他們是反年改團體。

獨派團體將中華民國殭屍抬至自由廣場前焚燒，但遭警方預備的水桶澆熄。（記者楊淳卉攝）

獨派在自由廣場前焚燒「中華民國殭屍」，但馬上遭警方撲滅。（記者楊淳卉攝）

獨派團體在凱道前上演行動劇，諷刺國民政府來台後壓迫和剝削台灣人民。（記者陳志曲攝）

獨派團體一行人接著高呼「過橋唷」！浩浩蕩蕩將「中華民國殭屍」抬至自由廣場。（記者陳志曲攝）

自由台灣黨主席蔡丁貴（中）與獨派團體，在凱道上替中華民國殭屍舉行告別式，（記者陳志曲攝）