桃園國旗屋國慶升旗 馬英九吃早餐 盼傳承國旗愛

2017-10-10 10:32

〔記者李容萍／桃園報導〕今天雙十國慶日的一大早，前總統馬英九來到桃園市平鎮區的國旗屋吃早餐，他表示，來到世界上中華民國國旗最多的地方，就是要以行動肯定國旗，並把對它的愛傳承下去。

馬英九受訪表示，國慶日的一早，來到桃園國旗屋吃早餐，對於國旗屋升旗活動舉辦23年，自己才第一次出現感到非常抱歉，他認為，國旗是國家的象徵，或許有人認為這只是一面在假日時掛出慶祝的旗幟，但對國旗屋主人張老旺來說，這是他當年從雲南逃到台灣過程中保命的象徵，有了國旗才能分辨敵我，得到應有的援助。

馬英九指出，在張老旺苦心經營下，1萬多面國旗變成國旗隧道及重要裝飾品，但其實國旗有更深層的含義，今天就是以行動肯定並希望把對國旗的愛傳承下去。儘管最近有些地方看不到國旗，但這裡卻是世界上中華民國國旗最多的地方，近20多年來，張老旺持續舉辦升旗活動，激發許多民眾愛國的熱情，讓人敬佩，明年如果時間允許，也考慮再來拜訪。

馬英九說，近來的確看到些去中華民國化的跡象，但他認為這樣做並沒有意義，也會造成人民反感，他也相信總統蔡英文在國慶演說時，會針對兩岸等議題提出看法，自己也會出席國慶大會；他很開心可以在國慶日的一早，與民眾一起歌頌國旗，更重要的是發揚先烈建國護國的精神，讓國家更強盛、更安定，人民更幸福，這也是此行最大的期望。