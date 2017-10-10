新北升旗唱國歌 朱立倫、周錫瑋同台

新北市長朱立倫與前台北縣長周錫瑋在今天新北市政府舉辦的升旗典禮，難得同台。（記者何玉華攝）

2017-10-10 10:06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今天上午8點在市府東側廣場舉辦升旗典禮，估計有2、3000民眾到場參加，前台北縣長周錫瑋也意外現身，並與新北市長朱立倫同台唱國歌，媒體會後詢問朱立倫「接棒意味濃厚？」朱立倫表示，周錫瑋是前台北縣長，當然歡迎他來參加升旗典禮，避談市長候選人選。

新北市政府自辦升旗典禮，市府各局處參加踴躍，包括副市長侯友宜、李四川、葉惠青、各局處首長都到場，除了前台北縣長周錫瑋、地方民代也有許多人出席，廣場擠滿人潮。

朱立倫說，看到新北市民自動自發來慶祝中華民國的生日，不僅廣場不夠，還要封街，也在各地機關、橋樑及街道掛國旗，大家對中華民國的熱愛，讓我們能團結在一起，共同的發展經濟，讓社會能夠更安定，扶老攜幼、照顧弱勢。

朱立倫強調，新北市每一年都懸掛非常多的國旗，世大運時，市民也自動懸掛國旗，所以今年用「萬面國旗慶雙十」擴大來舉辦，讓大家展現出愛國心。

前台北縣長周錫瑋出席新北市政府舉辦的升旗典禮，市長朱立倫邀他上台向民眾打招呼。（記者何玉華攝）