總統府升旗坐主席區 柯P：不會注意這種細節

柯文哲說，他對蔡有信心，認為蔡是一個非常穩定的人，遇到美國來的朋友都說，「她very very stable。」（她非常非常穩定）（記者鍾泓良攝）

2017-10-10 08:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天為雙十國慶，過去市長柯文哲是與六都市長一起坐，今年則位在主席區，柯文哲笑了一下後回應：「我這個人的好處就是不會去注意這種細節，大家怎麼排，我就怎麼坐。」是否有覺得更被禮遇，柯則回不會。而總統蔡英文將要在國慶典禮重申「四不」，也強調不會屈服於壓力之下。柯文哲說，他對蔡有信心，認為蔡是一個非常穩定的人，遇到美國來的朋友都說，「她very very stable」（她非常非常穩定）。

近期民進黨與柯文哲冷戰熱鬥頻繁，民進黨也傳出將會在最後才確定雙北市長人選，媒體詢問是否柯文哲也認同不急。柯文哲說，這與他的預期一樣，「民進黨是主控的一方，它控制全場」，因為民進黨的底線就是合作，它拖到最後一秒，何必那麼早掀底牌。他也補充，2014年6月15日市長候選人才定案，「其實到6月15日也是正常時間。」

對於時代力量有意要跟柯文哲整合，柯文哲則回「國慶日不用談選舉，選舉是1年2個月以後的事情。」而對於時力年輕人多，是否擔心跟自己的基本盤重疊，柯表示，政治上就是朋友要多，敵人要少，爭取最大多數的支持。而雙方兩岸論述不相同，柯文哲說這一切都是動態，過程中會慢慢整合。

有意代表國民黨參選台北市長的羅智強今天上午也帶著國旗到現場，媒體問柯文哲是否覺得是來下戰帖，柯文哲說這很正常，每個人都有表達對國家的看法。