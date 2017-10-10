缺了「他」 台南雙十國慶升旗典禮參加人數銳減

台南女青商會員穿國旗裝參加升旗典禮。（記者洪瑞琴攝）

2017-10-10 08:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今天上午7時在市府旁西拉雅廣場舉辦雙十國慶升旗典禮，由代理市長李孟諺率市府團隊參加，議長賴美惠、議員及市民一起共襄盛舉，共同歡度國慶。

不過，政治明星大咖「賴市長」入閣「賴院長」後，今年升旗典禮參加人數明顯減少，不僅1級局處首長僅有4位出席、區長與各團體代表出席人數都比往年明顯減少，連現場參加官員、議員私下都不約而同說「賴神不在，實在有差别」。

包括立委陳亭妃、民進黨南市黨部主委顏純左及議員洪玉鳳、王家貞等人到場參加典禮。

議長賴美惠也特别提供傳統化身時尚包正夯的（茄芷袋），現場排隊領牌前106位民眾，象徵慶祝國家106歲生日，同時宣傳後壁社區特色產業。

今年雙十國慶活動，市府與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段以旗海佈置，洋溢國慶佳節氣氛。升旗典禮則由憲兵隊弟兄擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，為國家慶生。

李孟諺致詞表示，在這深具意義的一天，他向市民允諾市府團隊將以賴院長奠定的基礎，大步向前，邁向文化首都、低碳城市、科技新城、觀光樂園，共同打造幸福大台南。