國慶外交酒會規定穿「國服」 官夫人「傻眼」詢問

台灣國服長什麼樣？依已廢的《服制條例》，男子禮服就是正獻官（中）所穿的藍袍黑褂。圖為2017年彰化古禮祭孔。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-10-10 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕國慶外交酒會預定今晚在台北賓館舉行，外交部發出邀請函，但是，函上要求女賓穿著「國服或洋裝」，立即讓外交官夫人們「傻眼」，詢問外交官老公「我們的國服是什麼？」。

《上報》報導，不止外交官夫人有疑問，行政院性別平等會委員的「台灣伴侶權益推動聯盟」理事長許秀雯在收到邀請函後，提出質疑，在國人印象中，「洋裝」就是裙裝的意思，「可笑的是，連蔡總統自己的服裝打扮也很少穿裙裝」，而且「有人知道我們的國服長什麼樣子嗎？」，並強調，若按外交部寫法，「是不是蔡總統或這些女立委都無法進場了？」

據報導，我國曾有《服制條例》，是在民國民國18年4月16日制定，規定男、女生的禮服，但是「男子禮服是藍袍配黑褂，再配上皮鞋和西式帽子」，即首長祭孔大典上正獻官穿的衣服，女子禮服有兩款「一種是藍色的旗袍配皮鞋，另一種則是襖裙配皮鞋」，就是清朝裝扮，此條例在民國92年5月27日遭立法院廢止。

曾經有多位政壇人士提出國服概念，但都沒有規定。