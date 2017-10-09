總統府建築介紹逼瘋專家？文總：已調整內容

「祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演」7日至10日晚間每半小時演出。（記者簡榮豐攝）

2017-10-09 21:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕慶祝106年雙十國慶，總統府演出光雕秀，官方在介紹總統府建築歷史時，提及匯集了「矯飾主義」、「巴洛克」等風格，成大建築學系名譽教授傅朝卿在臉書表達異議。對此，文化總會副秘書長李厚慶回應，總統府是日治時期十分獨特的建築。在說明中，文總僅介紹了建築細節的多元性，但為了避免閱聽上的誤會，已調整說明的內容。

慶祝106年雙十國慶，中華文化總會從前（7）日開始，首次透過總統府演出光雕秀，但官方在介紹總統府建築歷史時，提及匯集了「矯飾主義」、「巴洛克」、「哥德」等風格，這樣的說法讓建築學者傅朝卿聽到後「快瘋了」。

傅朝卿在回應網友留言時表示，以前總統府的文宣中，自述是文藝復興時期的巴洛克建築，後來他在一次前往總統府演講的機會中當面糾正，才改成了較為中性的西洋歷史樣，或具體的辰野金吾式樣，認為此次的介紹內容可能是光雕公司自己撰寫。

對此，李厚慶回應，感謝傅教授的提醒與指教，總統府是日治時期十分獨特的建築，許多關於豐富的建築元素與式樣正持續被探討中，所以在說明中，我們僅介紹了建築細節的多元性，但為了避免閱聽上的誤會，文總已調整說明的內容。