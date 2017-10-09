「白色力量」在哪？ 鄭運鵬：柯文哲價值觀跑掉

2017-10-09 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近因多項議題，成為政論節目來賓們猛批的目標之一，民進黨立委鄭運鵬在政論節目指出，就是因為柯文哲價值觀跑掉，才會在各種事情上被質疑。

鄭運鵬在今晚播出的政論節目「新聞面對面」表示，民進黨和國民黨是長期的對手沒有錯，但柯文哲對民進黨來說是「怎麼這樣？」、「我們以前不是朋友？」，是這一種感覺。

鄭運鵬之後解釋，「怎麼這樣」來自於柯文哲有沒有變？也就是「價值觀」的部分，表示以前柯文哲在選舉的時候，外界可能認為是「白色力量」，而白色力量有3個大方向，分別是「參與」、「透明」、「社會正義」，他反問：現在這3項在柯文哲身上還符合嗎？所以是柯文哲價值觀跑掉、在各種事情上被質疑。

鄭運鵬說，從事件上面去看柯P的價值觀，現在有沒有開放、讓大家來參與？並沒有，現在市政還不是都柯P在喬，也沒有多透明，社會正義實踐到哪裡去了？

鄭運鵬也舉警察局長陳嘉昌和柯文哲父母見面的例子，如果警察局長透過「朋友」去安排柯P父母見面，那柯P父母有沒有告訴柯P？如果有告訴，那當場就該拒絕這會面，如果局長有這樣的安排，那應該馬上告訴內政部長，並拒絕這次會面，但最後什麼都沒做，雙方碰到、也接受了，他酸：「以後大家都這樣偶然相遇，然後牽牽小手，對不對？」