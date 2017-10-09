總統國慶演說盼兩岸關係突破 宣示振興國防產業

2017-10-09 22:00

〔記者李欣芳／台北報導〕國慶大會明天上午將在總統府前登場，蔡英文總統將發表國慶演說強調，兩岸應該珍惜雙方交流30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破，她並將宣示發展國防產業、落實國防自主的重要性，強調「振興國防產業，不只會提升國軍的戰力，也能為年輕世代的專業人才，創造更多的就業機會」。

蔡政府去年520上台後，因中國要求蔡總統接受一中原則的「92共識」，蔡總統並未接受，近1年半兩岸關係陷入停滯。

蔡總統明天上午將發表國慶演說，她的國慶文告在兩岸關係的談話受到矚目。總統將提及今年是兩岸交流30週年，兩岸應該珍惜30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。總統也將重申「我們的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」。

總統府表示，今年國慶主題為「更好的台灣」，總統的演說主要從3個面向闡述她所領導的政府如何實現「更好的台灣」。第1面向，兌現承諾、衝刺改革。總統將提到產業升級轉型、社會住宅、長照2.0、托育公共化、年金改革、司法改革、反毒等重大改革承諾的階段性成果，強調會努力克服台灣所面對的挑戰，「當問題一個一個解決，改革一個一個實現的時候，我們就會有更好的台灣」。

第2面向，是全力捍衛台灣民主自由。總統將談到台灣的自由民主得來不易，因此必須全力捍衛台灣民主自由的價值和生活方式。總統並將利用國家生日這個重要日子，感謝國軍弟兄姊妹們廿四小時堅守崗位。

蔡總統將提及，身為三軍統帥，國防轉型是她責無旁貸的責任。政府會繼續推動部隊戰力的精進，落實聯合作戰，也會重視軍隊士氣，提昇部隊環境和福利，注重軍士官的生涯發展。總統更強調，要為國軍量身打造一套長留久用的新退撫制度。她並將在演說中宣示發展國防產業、落實國防自主的重要性。

第3面向，是積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置。總統將在文告中特別向我邦交國表達感謝。總統也強調，面對國際與亞太情勢的變化，台灣已經準備好為區域的繁榮及穩定，扮演更重要的角色。台灣會與理念相近國家保持密切合作。政府也透過新南向政策，為台灣在國際社會中，重新找到有利的位置。

面對國際間共同面對的非傳統挑戰，總統將提及建立以「人道為中心的新安全觀」，宣示「讓台灣成為亞太創新和進步價值的前鋒」。

蔡總統最後將感謝今年國歌領唱者甘惠忠神父，數十年來對台灣的奉獻。總統將提及國人感受共同的喜怒哀樂，承擔共同的未來，這些就是台灣團結的基礎，「台灣會因團結變得更好、更偉大！」。