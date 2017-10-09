國慶晚會首度走出台北 蘇嘉全：全國各角落都不能忘掉

國慶晚會首度移師台中，民俗技藝團率先進行演出。（記者廖耀東攝）

2017-10-09 21:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年國慶晚會首度走出台北，選在台中舉行，106年國慶籌備委員會主任委員、立法院長蘇嘉全強調，台灣不只台北市，全國各角落都不能忘掉，除台中外，國慶煙火更到台東，今年的國慶活動「絕對、絕對、絕對非常精彩」。

蘇嘉全指出，國慶晚會為何要走出台北，因為台灣不只台北市，過去幾十年來四海同歡活動都在台北市辦理，他倍感可惜，為何不到中部舉辦，讓僑胞看看台中、南投、苗栗，全國各角落都不能忘掉。

因此，除光雕在台北，晚會在台中，國慶慶典在總統府，國慶煙火更移至台東辦理，尤其去年因風災重創台東，人民損失重大，所以去年取消煙火，今年將閾慶煙火引進到台東辦理，讓煙火溫暖更照亮台東，感受政府的關懷，今年的國慶活動絕對跟以前的國慶非常的不同。

台中市長林佳龍以地主身分歡迎來自各地的僑胞與國人，他強調，今年國慶晚會有3大創新，包括首度走出台北，且不僅僑胞參與，更開放國人一起共襄盛舉更以創新有活力的節目取代「傳統四海同心」型節目；他強調，2017因為「和你一起」台灣更好。

僑務委員會委員長吳新興指出，今年返國參加國慶盛會的僑胞到今日晚間已將突破6000人。

總統蔡英文致詞也表示，今年雙十晚會不只行銷台中，也是行銷台中市長林佳龍，台中在中央各項政策的推動下有很好的成績，可以說是「模範生」。2018世界花博與2019東亞青運動會明後年將於台中舉行，將展現台灣的驕傲與自信。

雙十晚會為展現台灣多元文化內涵，設計6大主題，包括：「遇見台灣之光」、「台中未來不是夢」、「台灣有嘻哈」、「聽見花開的聲音」、「亞洲華流星勢力」及「經典金曲大串燒」。

「遇見台灣之光」邀請揚名國際的中華競技啦啦隊表演；「台中未來不是夢」由男團GTM領唱「我的未來不是夢」及九天民俗技藝團表演；「聽見花開的聲音」邀世大運開場主唱I-WANT星勢力及曾沛慈擔綱，邀請大家參加2018台中世界花卉博覽會。

「台灣有嘻哈」、「亞洲華流星勢力」及「經典金曲大串燒」邀玖壹壹、畢書盡、韋禮安、艾怡良等歌手演出。