國慶晚會在台中 蔡英文：讓下一代看到希望

國慶晚會首度移師台中，民俗技藝團率先進行演出。（記者廖耀東攝）

2017-10-09 21:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕首度移師台中舉行的「2017一起更好」國慶晚會今晚7點登場，總統蔡英文強調，過去一年台灣確實在進步，這是一個更好的台灣，一個不怕打壓的台灣，「Better Taiwan」，台灣正在改變、進步，只要有決心，台灣一定會一天一天更好。

蔡英文指出，今年國慶主題是「2017一起更好」，過去這一年台灣確實在進步，世大運證明台灣有能力舉辦一流體育賽事，選手盡全力把獎牌留在家裡，甚至在家還打破世界紀錄，用最精彩表現創造有史以來最好成績。

蔡英文說，明年輪到台中市舉辦世界花卉博覽會，後年的東亞青運也在台中舉行，在台中市長林佳龍的帶領下，有信心將再次把台灣的美麗及台灣人的友善與熱情介紹給全世界。

蔡英文指出，台灣的城市一棒接一棒，輪流站上國際舞台，台灣人也因此一天比一天更有自信，為自己的國家感到光榮驕傲，大家團結、努力大步走向世界，「這是一個更好的台灣，一個不怕打壓的台灣」。

她說，過去一年經濟好轉，失業率下降，各項景氣指標開始回升，國家經濟正向循環，政府推動年金改革、司法改革，均有一定進展，稅改方案也出爐，每項改革都在為台灣打造更合理、更合乎公平正義的制度。

蔡英文說，台灣經濟變好，生活也會更好，年輕人有工作、老人家受到照顧，這就是一個更好的台灣，一個讓下一代看到希望的台灣，台灣正在改變、進步只要有決心台灣一定會一天一天更好，「Better Taiwan」更好的台灣。