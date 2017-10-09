長版國旗慶雙十 新竹州廳古蹟喜洋洋網友也稱讚

新竹市政府在國家雙十慶典時掛上長版大面國旗，讓人感到喜氣和莊嚴，不少網友說新竹市綠色執政，比起其他縣市，國旗反而掛得多。（記者洪美秀攝）

2017-10-09 19:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕明天就是雙十國慶，新竹市政府今年依例在市府前及主要街道懸掛國旗慶祝，尤其掛在國家古蹟新竹州廳前的大面長版國旗更吸引不少人拍照；有網友說，比起其他縣市，新竹市府掛的國旗確實比其他綠色執政縣市多。

新竹市府表示，市府每年都會在國家生日慶典前懸掛國旗，過去多懸掛一般國旗，從去年開始經與相關單位討論後，配合新竹市府是國家古蹟的特殊立面，於是製作兩面長版型的國旗，除讓市府顯得喜氣，也希望表達對國家慶典的感動與祝福。

此外，除在新竹市府前兩面大型長版國旗外，市府也在中正路、經國路、中華路和公道五路懸掛國旗祝賀國家生日，迎接雙十節國家慶典，民眾也感覺到旗海飄揚的熱情。

新竹市府表示，在市府前兩側立面懸掛長版形國旗，主要是搭配新竹州廳的建築立面特色，希望彰顯其莊嚴性，也有團結的意思，祝福國家生日快樂，過去在英國或德國都有長版國旗的運用，市府去年使用長版型國旗後，市民反映不錯，今年再度使用，就是希望讓國家慶典的喜氣傳達給市民。

不少網友看到市府前的兩面長版型國旗，都覺得很莊嚴、喜氣，雖然國旗的比例被拉長了，但仍能看得出是國旗，不少人也停下腳步拍照，還有網友說，比起其他綠色執政的縣市，新竹市府掛的國旗確實比其他綠色執政縣市多，也獲得市民好評與認同。