國民黨新竹市長選舉提名 將採協調方式產生

2017-10-09 19:15

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市黨部主委呂學樟今天表示，很多人關心國民黨新竹市長選舉的提名作業進度，他說，下週國民黨中央將召開中常會，針對明年2018縣市長提名成立特別辦法，屆時會成立小組進行協調和評估，而新竹市長的選舉提名應會採協調方式產生，他強調，協調後的人選希望是提名能勝選的人參選。

呂學樟說，國民黨現在沒有分裂的本錢，過去大家都說要團結，但其實整合及協調都還要努力，明年底新竹市長選舉的提名作業應該不會像過去採初選或民調方式產生，而是會經黨中央中常會開會訂定特別辦法後，成立選舉提名小組，再由小組成員進行評估和協調，最後由黨主席宣佈提名人選。

而新竹市長的選舉目前狀況應會依特別辦法進行協調，這個人選要是能勝選的人，他說，新竹市過去一直都是幸福城市，市民對城市的感受跟其他縣市不一樣，如今國民黨希望再帶給市民幸福感，因此這個人選一定要是能贏得勝選的人。

不過，最近國民黨內最近除了有意參選市長的市議員林耕仁及前市長許明財仍繼續跑各種行程，市議員李國璋也在臉書中語帶玄機，透露對市政規劃的想法，有如試水溫般，希望展現國民黨年輕人投入政治的熱情，後續效應有待觀察。

呂學樟則強調，國民黨新竹市長選舉一定會先評估及協調，當然歡迎年輕黨員投入政治，但會以能勝選的人為考量。