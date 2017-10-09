發表國慶談話 吳敦義：堅決反對任何形式台獨

2017-10-09 18:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席吳敦義發表今國慶談話，他表示，民進黨政府搞「去中華民國化」，但中華民國是全體國民的資產，是台澎金馬2300萬人民得以享有民主、自由價值的守護者，國民黨堅決反對任何形式的台獨，這是國民黨的使命與任務。

明日是雙十節，吳敦義今傍晚發表有關國慶議題的談話，他表示，從許多可歌可泣的歷史紀錄中可以看見，中華民國的建立，是先烈先賢拋頭顱、灑熱血，歷經艱辛挫敗，不屈不撓，為了實現一個「民有、民治、民享」民主共和國的夢想。從國父孫中山領導起義，到台灣青年紛紛響應民主運動，許多革命前輩犧牲奮鬥、流血流汗，成就了中華民國的誕生。

吳敦義表示，國民黨秉持總理孫中山創建中華民國的民主憲政理想，在台灣實施土地改革、推行民主體制、發展經濟建設、推動普及教育，讓自由、民主、繁榮的果實由全民共享，這就是捍衛中華民國精神的具體實現。

吳敦義表示，令人遺憾的是，民進黨政府大搞「去中華民國化」，行政院長賴清德在立法院答詢時提到，「他是一個主張台灣獨立的政治工作者」；民進黨也在執政一年多來，各種施政不斷挑動對立。

吳敦義強調，黨產會獨掌行政、立法、司法、監察各權在手，不斷清算鬥爭在野黨，台灣民主已出現嚴重倒退危機；更有「一例一休」，製造勞資對立與全民三輸、以致產業出走。「年金改革」嚴重傷害軍公教退休人員尊嚴，而兩岸形成僵局，不僅國際外交受到衝擊，連帶影響經濟發展，後遺症早已開始浮現，執政黨卻仍無力解決，讓國人極為失望。

吳敦義指出，蔡英文總統曾多次講過，「總統該團結的不只是支持者，總統該團結的是整個國家」，對照目前台灣社會的現狀，是更團結，還是更對立？身為中華民國的總統，蔡英文難道不用自我反省與檢討？

吳敦義認為，中華民國是全體國民的寶貴資產，更是台澎金馬2300萬人民得以享有民主、自由價值的守護者，國民黨身為創建中華民國的政黨，必然與大家站在一起，以具體行動恪遵中華民國憲法，捍衛中華民國主權與尊嚴，確保台灣的安全與繁榮，堅決反對任何形式的台獨，是國民黨的使命與任務。

吳敦義也表示，國民黨是台灣社會「正義」和「穩定」的力量，誓以「革新、團結、重返執政」為當前目標， 推動「邁向廉能有效率的政府與議會」、「重建繁榮均富的經濟和永續環境」、「建立和諧公義的社會」、「確保和平穩定發展的兩岸」這四大目標，一切以中華民國全民的利益為依歸，未來不論在中央與地方，都會堅持朝此一目標邁進。