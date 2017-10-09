美國超額提領台灣軍購款 審計部報告揭露台美不為人知的訊息

美國聯邦儲備銀行外觀。（圖：取自審計部新聞稿）

2017-10-09 19:56

〔記者羅添斌／台北報導〕我國長期向美採購軍備，並在美國聯邦儲備銀行開立軍購款計息帳戶，美方並定期在這個帳戶中提領軍購案款，但根據審計部調查發現，美方提領的額度超出實際付款需求，經向美方協調後，美方已經調降提領額度，這項調整的改變，也讓我國在美的軍購款計息帳戶，每年增加孳息收入約65萬6502美元，折合新臺幣約2121萬餘元。

99至104年 美方每月溢領軍購款數十億

審計部日前發佈新聞稿指出，審計部查核國軍對美軍事採購執行情形，發現民國99至104年間，美方按月自美國聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank，FRB）我國軍購計息帳戶提領軍購案款，超出實際付款需求，經促請國防部洽請美方妥處。美方已同意調降提領額度，增加我國軍購案款孳息收入，以維我方權益。

審計部說，依美軍財務管理作業手冊規定，美軍國防帳務中心基於必要，可定期（每月）自美國聯邦儲備銀行之軍購國帳戶（計息）提領軍購案未來30日之預估付款金額至美軍軍售信託基金（不計息），以支應付款需求。

調降提領額度 每年孳息增加2121萬餘元

審計部表示，經查核發現，美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）對我國99至104年間的軍購案，是以60日之平均支出數作為每月提領金額，其每月提領金額超出各月份實際支出金額約0.94億至2.54億美元，經函請國防部向美方爭取回歸美軍財務管理作業手冊規定，並參考我國每月實際支出金額，調降每月提領金額，降低我國軍購案款留滯美軍軍售信託基金的金額及期間，以維我方權益。

審計部表示，經追蹤結果，國防部業已洽請美方同意調降提領基準，由原採行60日平均支出數，調降為30日平均支出數，我國於美國聯邦儲備銀行之軍購計息帳戶，每年增加孳息收入約65萬6502美元，折合新臺幣約2121萬餘元（按105年中央銀行新臺幣對美元之年平均匯率32.318換算）。