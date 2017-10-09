大將軍死守豪華房舍 羅文嘉：志節早就遠拋腦後

2017-10-09 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委、客委會前主委羅文嘉今在臉書發文，指出他大學時在台北市復興南路一帶租屋，當地有許多高牆大院的日式宿舍，是給十分重要的「大將軍」居住，即使大將軍離世，國防部也無法討回，他感嘆地說：「如今，大將軍們有幾個還堅守當年志氣。房舍守得緊緊緊，志節早就遠拋腦後，可憐的是無辜納稅人與傻呼呼的小兵。」

羅文嘉表示，這些高牆大院的日式宿舍，位在寸土寸金的都市精華區，大門緊閉、綠蔭環繞，入夜會有全副武裝的士兵在門口站崗，顯示住的必是十分重要的大將軍。

他說，站崗的士兵已不復見，不過庭院依舊深深，2002年他立委任內曾質詢國防部，這些獨門大院現在到底是哪些人在住？

羅文嘉文中轉述了國防部的回答，指出這些大房子都是「國軍眷舍」，當初是提供給各軍種的總司令當宿舍，可是幾乎每一任司令離職，都沒有搬離宿舍，即使司令、司令夫人走了，後代子孫仍繼續使用，後代子孫不住的話，會把房子租給別人住；國防部面對這種狀況要求對方歸還，卻是無可奈何，只因為祖先是國家大員。這種被公然佔用的房舍，在台北市有將近20戶，沒有一戶想搬離。

羅文嘉透露，時任國防部長的湯曜明後來私下委婉地告知，這些都是老長官的後代，在人情上實在很難處理，能否給1、2年時間。羅文嘉說，後來湯曜明離開國防部長職務，他也離開了立法院，轉眼間10幾年又過去，現在路過這些高牆大院，總會想起：這些房舍是繼續被佔用？還是有新的主人？

羅文嘉文末寫到，像許歷農當年高舉反共大旗，今年九三軍人節率先「豎起白旗」，發表促統投降書，而在台北市和平東路臥龍街有一大街廓，是當年拿國家資產特權低價配給大將軍們的豪華房舍，也就是和平新邨，「如今，大將軍們有幾個還堅守當年志氣。房舍守的緊緊緊，志節早就遠拋腦後，可憐的是無辜納稅人與傻呼呼的小兵。」