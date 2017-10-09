國慶各國貴賓到訪 AIT前理事主席薄瑞光來賀

2017-10-09 16:51

首次上稿 16:51

更新時間 17:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕每逢國慶，外交部均力邀友邦高階官員與政要來台參加我國慶活動，外交部發言人李憲章今天表示，今年有吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）等5國友邦政要將出席國慶活動，另美國、日本、加拿大與蘇格蘭等友我國家均有訪賓來賀，美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光（Raymond Burghardt）亦來賀。

國慶大典與國慶酒會將於明日登場。李憲章今天表示，今年有5國友邦政要訪台，包括索本嘉伉儷、宏都拉斯副總統葛芭拉（Ava Rossana Guevara Pinto）及其夫婿、巴拉圭最高法院院長貝尼德斯（Luis María Benítez Riera）伉儷、聖露西亞參眾兩院議長丹尼爾（Andy Daniel）及施朵瓊（Leonne Theodore-John），以及史瓦濟蘭內政部長桑蒂蕾（Princess Tsandzile）等人。

其他友我國家如美國、日本、加拿大與蘇格蘭等友我國家亦組團來賀。美國部分包括AIT前理事主席薄瑞光及美國前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）等人來台致賀，AIT處長梅健華與駐台官員也將出席慶祝活動。日本祝賀團則有前農林水產大臣玉澤德一郎、前環境廳長官愛知和男與日華懇事務局局長橋本靖男等人。日本全國各地友我親善團體亦分別組團來台，參加人數至為踴躍，高達170人。

加拿大議員團則包括聯邦眾議員布嵐倪（Steven Blaney）、艾亞（Chandra Arya）、艾布台（Ziad Aboultaif）及班真（Bob Benzen）等及眷屬一行八人，應國際經濟合作協會邀請來訪，將參加國慶相關活動。歐洲部分也有蘇格蘭議員團來訪。