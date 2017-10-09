孫文學校宣示 將提縣市長人選投入國民黨初選

孫文學校舉辦「和平奮鬥救台灣」國慶茶會孫文學校校長張亞中（右六）與來賓和學員們一同唱國歌，歡度國慶。（記者王藝菘攝）

2017-10-09 16:08

〔記者林良昇／台北報導〕孫文學校今舉辦國慶茶會，孫文學校總校長張亞中在致詞時左批民進黨、右批國民黨，強調已在美國註冊為全球性的非營利組織，是百分百的民間組織，張亞中也宣示，孫文學校將提縣市長人選將參加2018年國民黨黨內初選。

張亞中在會前受訪時說，已有一些合適的縣市長人選，且在做最後討論，將在1到2個月內公布名單，至於國民黨前主席洪秀柱是否在名單內，張亞中表示，不可能，沒有跟洪談過這部分。

孫文學校是洪秀柱擔任黨主席時成立，被視為是走親洪秀柱的急統路線。孫文學校今舉辦「和平奮鬥救台灣」國慶茶會，洪秀柱本人並未到場，但被視為親洪派的國民黨前副主席陳鎮湘、洪辦幕僚毛嘉慶、退將吳斯懷等人都出席致意。

張亞中致詞時表示，國民黨是孫文革命創建的政黨，但現在的國民黨黨中央缺少了理念、論述，「拿什麼感動人民？」孫文學校要提出理念救國民黨，要把理論跟實務連結，號召大家改變台灣，孫文學校會參加2018年國民黨的初選。

張亞中也批評，民進黨借殼上市，打著中華民國國旗反中華民國，想著就是分離主義，想脫離出去，「我鄙視這種行為」，台灣要跟海內外共同連結，在全世界華人共同努力下，民進黨不是對手。

張亞中表示，在兩岸關係上，沒有台灣第一、台灣優先，只有和平第一、和平優先，而民進黨台獨、國民黨維持現狀，都不可能和平，兩岸必須簽署和平協議，結束敵對狀態，兩岸坐下來共同討論怎麼振興中華。

張亞中也強調，孫文學校去年成立以後，已經在美國註冊為全球性的NGO組織，是百分百的民間組織，「不是靠誰的錢」，在台灣已成立7個分院、12個專業性的分院，並不孤單。

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