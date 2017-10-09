挺中小企業行銷世界 僑界大老：蔡總統WAKE UP！

2017-10-09 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美西僑界大老、民進黨之友會首席顧問洪順五發起「世界行銷計畫」，希望結合中小企業、海外僑胞與政府的力量，透過僑胞人脈，協助台灣中小企業拓展全球商機。洪順五認為，蔡政府的經濟政策是對的，但對中小企業著力不足，他向總統蔡英文喊話「Wake up！」呼籲政府重視中小企業的生存及發展。

洪順五現為僑務諮詢委員，同時是美國北加州台灣行銷協會名譽會長，及洪氏文教基金會董事長，他說，因體認台灣中小企業的生存及發展，關係著台灣未來的生存和穩定，秉持「行銷台灣、僑民有責」精神，發起「世界行銷計畫」，將致力於協助台灣企業的優良產品行銷國際。

「世界行銷計畫」今天上午在台北召開記者會。洪順五說，目前正在籌劃於美國、歐盟及日本各地設立據點，希望結合中小企業、海外僑民與政府力量，協助中小企業布局全球。

洪順五指出，中小企業需要從創新、生產到包裝設計，產出符合海外市場需求的產品，而海外有許多僑民絕對會是很好的行銷員、代理商，結合海外僑領在各地的影響力，協助我國中小企業的經營能量，拓展全球行銷通路及海外市場商機。

政府方面，洪順五認為，台灣政府現在推動經濟政策的方向是正確的，但對中小企業著力不足，他向蔡英文喊話「Wake up！」呼籲政府重視中小企業的生存及發展。例如中小企業獎勵補助辦法，洪順五說那是最重要的核心，因為若沒有鼓勵，中小企業不會設立據點。他呼籲台灣政府，既然能花幾千億資金從事未來產業，「為什麼不能為台灣中小企業補助十億資金到海外行銷？」洪順五說，他將會當面建議蔡英文與行政院長賴清德，否則若沒有政府大力扶持，中小企業會日漸衰弱。

「世界行銷計畫」10月7日已經於台北舉辦台灣綠色產業與海外行銷論壇，邀請到台灣與綠色科技、循環經濟產業相關的海內外50家中小企業，展示產品及說明，超過200人赴會，場面盛大。

「世界行銷計畫」獲得僑委會與經濟部中小企業處支持。僑委會副委員長呂元榮今天出席會議說，僑委會相當認同洪順五的理念「行銷台灣、僑民有責」，現在也已有紐約、芝加哥、洛杉磯、東京、大阪、越南與英國等地僑胞響應這個計畫。呂元榮說，盼把台灣百萬家中小企業向全世界打通通路，值得敬佩。

經濟部中小企業處處長吳明機也說，僑商了解當地市場，若能進行媒合，會有很多發展機會，目前先就綠能項目做探索性媒合，已有50家廠商獲得不少訂單，效果非常好，盼這樣機制能安排更多深度產業合作，「海外僑胞這麼有行動力，我們也要更努力才行。」

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