國艦國造添生力軍 政院核定8.7億新建5艘海關巡緝艇

財政部基隆關100噸級的海恩號巡緝艇。（圖：取自財政部基隆關官網）。

2017-10-09 12:03

〔記者羅添斌／台北報導〕政府「國艦國造」政策再添生力軍！行政院官員今天指出，政院已核定以8.7億元經費，新建5艘100噸級的海關巡緝艇，比照海巡署做法汰換同期、同型舊艇，以強化海關查緝走私不法能力，並提高執勤的安全性。

行政院官員並表示，5艘100噸級的新式巡緝艇相關作業已經展開，今年會完成規劃設計，明年度起進行招標建造，預計在110年度完成，屆時將可汰換基隆關2艘、台中關1艘以及高雄關2艘巡緝艇。

根據財政部向行政院提出的說明指出，我國與多國簽訂關務互助協定或關務合作備忘錄，時有各國海關官員來訪，海上查緝為觀摩重點，海關巡緝艇宜比照海巡署汰換同期、同型的船舶，更換現代化、有效能的查緝船舶。

財政部說，海關現有巡緝艇為民國86年至89年間下水交船，船齡已經老舊，船體結構老化，航安顯有顧慮，經國內船舶構造權威機構「財團法人船舶暨海洋產業研發中心」評估，認為現有巡緝艇維修與延壽均不符經濟效益。

行政院已核定執行「海關巡緝艇汰舊換新計畫」，總經費為台幣8億7056萬5千元，自今年度至110年度分5年辦理；今年度為辦理規劃設計監造案，107年度所需經費為2億1988萬1千元，編列在財政部關務署及所屬107年度單位預算內；108至110年度所需經費，將在行政院核定財政部主管中程歲出概算額度範圍內檢討編列。