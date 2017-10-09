向保衛台海空軍英雄致敬！ 馬英九墓前獻國旗鮮花

馬英九（左）等人赴空軍公墓致敬。（記者翁聿煌攝）

2017-10-09 11:44

〔記者翁聿煌／新北報導〕前總統馬英九今天參加空軍退休官兵及遺族所發起的向烈士致敬活動，眾人在新整修的碧潭空軍公墓，以國旗與鮮花向為保衛台海犧牲的空軍將士表達追思，在國慶日前夕，馬英九被問到「是否覺得國慶氣氛沒有那麼濃厚了？」，馬英九回應「大家都感覺的到」。

向空軍陣亡將士致敬活動發起人王立楨說，台海能夠維持和平，讓台灣民眾安居樂業，要歸功這些為台灣犧牲的空軍弟兄，在海峽空中冒險犯難、犧牲生命，所以他在臉書上發起，希望大家到空軍公墓用手中的國旗與鮮花向他們致敬，活動獲得熱烈反應，1、2百位民眾到場參與。

空軍遺族代表張傑，父親張清如是台灣黑蝙蝠中隊最後一位犧牲飛官，於民國56年駕機執行勤務時殉職，年僅33歲，張傑說，父親死時他才兩歲，從小沒父親的日子不好過，但是眷村裡許多叔叔伯伯也是2、30歲生命最青春的歲月就為國捐軀，留給家人一輩的傷痛回憶。

眾人默哀及向烈士獻旗獻花，隨後巡禮新整修完成的空軍公墓，整齊的墓園和一排排的陣亡將士墓碑供人緬懷，王立楨向大家介紹多位英雄事蹟，其中包括1962年9月9日駕駛U2偵察機遭共軍擊落犧牲的陳懷生的衣冠塚，王立楨說，活動要告訴這些保衛台海領空的空軍英雄，「大家沒有忘記他們！」