僑胞熱烈返台賀國慶 6393人近5年最多

僑胞返台參加雙十國慶報到人數9日達到5000人，僑委會委員長吳新興（右），特別頒發證書和紀念品給5000位報到，來自美國的僑胞廖孟素。（記者張嘉明攝）

2017-10-09 11:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕國慶將至，今年返台參與國慶活動的僑胞估計將會是近5年的高峰，網路報名共有來自65國、6393人，報到人數也已於今天早上突破5000人。僑委會委員長吳新興表示，相當高興看到這麼多僑胞返台；吳新興今早也頒贈證書與花束，給第5000名報到的僑胞廖孟素，廖孟素認為自己相當幸運能成為「Lucky 5000」。

國慶活動陸續登場，今年僑胞返國參與情況踴躍。吳新興今天上午受訪表示，返國報到僑胞已經於今天早上8點多時突破5000人。第5000名報到者為來自台中的僑胞廖孟素，她從美國加州首府沙加緬度市（Sacramento）回台，平時任職於加州公部門，已經約10年、沒有為了參與國慶返台，如今孩子都長大了，此次和姪子姪女一同回國探親，同時參與國慶活動。廖孟素認為今年國慶設計非常有創意，也不認為國慶味淡於往年，也相當驚訝自己能成為「Lucky 5000」。

吳新興說，今年僑委會全力宣傳國慶慶典活動，透過舉辦僑胞合唱賽、僑生家長來台懇親、推廣國內旅遊行程及發行僑胞卡等措施，積極策勵僑胞回國，他很高興看到今年那麼多僑胞回國，比去年成長了67%。根據僑委會統計，網路報名共計將有65國6393人回台，美國組團僑胞最多，計有45團共1961人，也有遠從肯亞、納米比亞、索羅門與貝里斯等地專程返台的僑胞。目前接待服務櫃檯仍熱烈接受報到中。

歷年僑胞返國參加國慶，以2011年逢建國百年超過2萬人為最多，去年因520就職典禮時已有許多僑胞返台參加，國慶返台人數僅3805人，其餘年份每年約5、6000人，2012年6016人，2013年5515人，2014年5386人，2015年5228人，和2016年3805人。今年6393人為近5年最多。

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