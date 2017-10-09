統、獨團體明天陳抗 國慶凱道氣氛緊張

國慶大會明天將在總統府前登場，不同政治主張的統、獨團體將在凱道靠近景福門之處陳抗。（資料照，記者劉信德攝）

2017-10-09 10:33

〔記者李欣芳／台北報導〕國慶大會明天將在總統府前登場，不同政治主張的統、獨團體將在凱道靠近景福門之處陳抗，氣氛緊張。包括自由台灣黨、公投護台灣聯盟等獨派團體認為中華民國早在1949年就滅亡，被中華人民共和國取代，明天將為中華民國舉辦告別式，自由台灣黨辦公室主任李嘉宇說，統派團體得知他們要辦這場活動，明天也要上凱道，為此他們已緊急動員更多人明天到場助陣。

由於日前才爆發台大租借田徑場供中國選秀節目錄製「中國新歌聲」演唱會，統促黨成員持甩棍打傷學生的流血事件，統、獨團體有可能明天在凱道上對峙甚至發生衝突，已引發政府相關單位的重視，政府相關官員今天上午表示，明天現場統、獨團體的陳抗，原則上會把雙方區隔開來，以避免雙方發生衝突。

獨派團體5日召開記者會，痛批中華民國早在1949年就滅亡，被中華人民共和國取代，卻繼續附身台灣，截至目前仍陰魂不散，自由台灣黨黨主席蔡丁貴表示，中華民國是假的中國，1949年就死去，但沒有「扛去種」，鬼跑來台灣不知道要把台灣帶去哪裡，所以今年國慶日會舉辦活動，要把這隻鬼扛上山去種。

獨派團體明天上午9時將在凱道舉辦公祭告別儀式，並將在自由廣場火化，送中華民國走完最後一程，期盼台灣未來可逐步走向獨立建國之路。