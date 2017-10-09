EID結合自然人憑證 助台灣邁向數位政府

2017-10-09 09:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國自然人憑證發卡數至今逾592萬張，內政部擬以4年時間，全面換發晶片國民身分證（EID），卡片結合自然人憑證功能，讓民眾自由選擇開通，內政部預估若開通率達6成，使用民眾上看1千2百萬人，對推動數位電子化政府大有助益。

據世界經濟論壇（WEF）全球科技資訊報告顯示，台灣利用資訊技術的「政府運用指標」排名，自2013年的第12名，去年大幅退步至24名；「資訊技術運用對政府效能影響」評比，去年排名第18名，在亞洲四小龍中遠不如新加坡、南韓。

為提升電子治理效能，國發會正推動「服務型智慧政府推動計畫」，其一為強化自然人憑證應用服務，民眾將來使用晶片身分證，並開通自然人憑證功能，可達到快速身分識別認證，落實網路身分識別實名化的應用。

據內政部統計，台北市的自然人憑證發卡數，已達110萬張，為全國第1，新北市95萬8千餘張居次，台中市72萬排名第3。內政部評估，免費換發2100萬張晶片身分證後，可大幅提高台灣的自然人憑證使用人數。

內政部指出，現有自然人憑證提供3百多項應用服務，未來民眾只要開通eID上的自然人憑證功能，可使用「健康存摺」下載個人就醫資訊，進行個人綜所稅結算申報、個人線上查閱信用報告、戶政網路申辦服務、監理服務、地政線上申報系統，更可線上開戶、第3方支付及訂購交通票券。

內政部舉例，利用晶片身分證於線上申辦戶籍登記，不必再到戶政事務所櫃台辦理，除了不必更換身分證外，也可以免去申請紙本戶口名簿、現戶戶籍謄本、戶籍資料相關證明書。

內政部也指出，晶片身分證卡片外觀的欄位，以識別當事人身分資訊為主，不會有父母姓名欄位，該資料儲放在晶片內，往後民眾變更資料，如只涉及晶片內記載項目時，不用再重新換證。

內政部預估，全面換發晶片身分證後，可節省換發國民身分證的成本，約1億4814萬元，若自然人憑證開通率達6成，節省換發戶口民簿、戶籍謄本規費，約1億9746萬元；此外，線上申辦各類電子化服務，民眾不僅節省臨櫃等待時間，也可省下約2061億元的交通及時間成本。