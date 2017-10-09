藍營北市長推黑馬 吳敦義口中的「那個人選」傳是他...

前高鐵董事長歐晉德（圖）被看好參選台北市長。（資料照，記者王敏為攝）

2017-10-09 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨布局2018縣市首長選戰，內部將台北市視為「重中之重」，有藍營支持者民調指出，前高鐵董事長歐晉德好感度頗高，加上前主席連戰等人都力挺，歐很有可能就是主席吳敦義口中的「那個人選」。

根據《信傳媒》報導，工程師出身的歐晉德，過去兩度與台北市長擦身，不過在前總統馬英九任台北市長期間，擔任6年台北市副市長，與基層互動良好，不少支持者到現在都認為，歐晉德待人親和，在黨內的人和方面很具優勢。

吳敦義今年8月曾表示，台北市長選戰沒有所謂的奇兵，只不過「不是大家常討論的人選」。吳強調，要競選地方首長，「一定是熟悉地方，也是地方熟悉的人」，且要有責任感、使命感。據稱歐晉德就是「不常被討論」，也確實是熟悉地方，也被地方所熟悉的人選。另外根據藍營支持者做的民調，歐在藍營40歲以上支持者中，好感度最高，顯示過去在北市耕耘仍有許多民眾記得。

除了可能是吳敦義口袋名單，歐晉德與國民黨北市立委李彥秀、蔣乃辛關係良好，甚至連堅持參選北市長的前立委丁守中可能都會接受協調。另外據傳連戰也將在雙十節後返台公開推薦歐晉德參選。報導提到，歐晉德仍有「最後一戰」的決心，只要大家覺得他合適，願意代表藍營一戰，不過歐希望以協調方式處理，不希望走到初選的局面。