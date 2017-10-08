陳亭妃成立佳里後援會 強調推動濱海觀光軸帶

2017-10-08 21:19

〔記者王涵平／台南報導〕立委陳亭妃今成立佳里後援會，目前已有19個後援會涵蓋23個行政區，陳亭妃強調，後援會做為眼睛與耳朵紮根基層、服務基層，佳里是海線首善，以身為北門郡女兒為榮，未來將致力發展濱海藍帶觀光軸線，佳里扮好火車頭角色，帶動北門郡繁榮。

市議員陳朝來、蔡秋蘭、侯澄財與後援會會長謝清安、總幹事黃明德、顧問團長蘇頂立等人陪同陳亭妃到金唐殿參拜祈福，沿路向民眾握手爭取支持，不忘叮嚀電話民調「唯一支持陳亭妃」。

陳亭妃表示，出身將軍巷口，對佳里並不陌生，在10年市議員與10年立委的民代生涯中均以身為北門郡的女兒為榮，也對農漁民特別能夠感同身受，因此正致力推動農業保險、農民職災保險的法案立法，保障農漁作物收穫以及農漁民工作時的人身安全。

陳亭妃推出的藍帶觀光軸政策，北從北門、將軍、學甲、佳里、西港、七股、安南、安平，一直到南區為止，將農漁特產、宗教寺廟、文化特色做縱深連結，北至南串成一條帶狀的觀光軸，由點而線而面，全面推動觀光產業，吸引人潮走進來，創造商機，留住青年在地就業。

七股出身的媽媽陳黄秀上台推薦自己的女兒，指願將陳亭妃奉獻給台南市，讓她為民眾謀更大的福祉，並分送花朶給後援會幹部與民眾，感謝大家對陳亭妃厚愛。