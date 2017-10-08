談兩岸關係 張小月：一味仇恨、討好都不能解決問題

陸委會主委張小月（中藍衣者）8日出席「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國106年國慶晚宴」，與貴賓一同注酒慶祝中華民國生日。（記者簡榮豐攝）

2017-10-08 20:12

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會今晚舉行歡迎港澳人士來台慶祝國慶晚宴，陸委會主委張小月致詞時表示，台灣與港、澳的關係和兩岸關係息息相關，一味仇恨、一味討好，都不能解決問題，在主權尊嚴公平對等下，用踏實、穩健、克制、理性、智慧的態度處理兩岸關係。

陸委會今舉行「歡迎港澳人士來台慶祝中華民國106年國慶晚宴」，香港台灣婦女協會會長歐陽珍、澳門台商聯誼會會長簡廷在等香港、澳門各界團體共120人參加，慶祝中華民國國慶。

張小月致詞時表示，今年港澳地區人士來台比去年多了很多，共同見證台灣這幾年來的蓬勃發展，包含我們的民主、穩健成長的經濟、多元創意活潑的社會，張小月還特別提到香港團代表劉沃已拿到中華民國身分證，「現在你是正港的台灣人」。

張小月說，台灣跟港、澳在很多地方相同，台灣非常珍惜、也很重視跟港澳的雙邊關係，過去一年，台港關係穩健成長，雙邊貿易額將近400億美元，台港互相分別是第3、第4大貿易夥伴；8年前港澳人士到台灣1年60幾萬人，今年增加到160多萬人，學生從1年4千7百人增加到1萬3千人。

張小月強調，台灣跟港澳關係與跟大陸的關係息息相關，中共19大、美國總統川普訪中的美中互動，都會牽動未來兩岸關係的發展，如蔡總統所說，現在兩岸關係已跟過去不一樣；中國大陸是崛起的全球第2大經濟體，一味仇恨，不能處理兩岸關係，一味討好，也不能解決問題。

張小月表示，我們堅持主權尊嚴要公平對等，但有相當彈性，要溝通、對話，一起爭取互利雙贏，從中找到最大的可能，未來政府會用踏實、穩健、克制、理性、智慧的態度處理兩岸關係，希望未來兩岸關係更好，希望台灣跟港、澳關係突飛猛進。

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