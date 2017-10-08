P-3C反潛機航電系統「小問題」 傳僅2架能全戰備

媒體報導指，傳國軍向美採購的12架P-3C反潛機，目前只有2架得以擔當全戰備任務。（資料照，記者游太郎攝）

2017-10-08 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導指出，傳國軍花580億元向美採購的12架P-3C反潛機，因為經常性發生故障，且有系統相容性問題，目前只有2架得以擔當全戰備任務。對此，軍方否認僅有2架反潛機可以擔任全戰備，僅有一些小問題。

根據《上報》報導，P-3C反潛機內的航電系統，由於在進行導航與聲納系統的測試期間，陸續發生無故失靈或停擺無法與系統聯結。即使經過原廠技術人員調整，仍不定期的出現同樣的問題，因此判定可能是系統上的問題。

報導中稱，P-3C反潛機的成軍典禮也因此從7月延到10月。軍方表示，在該問題解決前，不會貿然舉行成軍典體。為此，空軍副司令胡開宏除了定期與美商技術小組開會探討問題外，也委由中科院專家前往屏東基地檢查，盼能盡速解決問題。

這項同意於2001年的P-3C反潛機軍售案，從2013年9月25日首架的P-3C反潛機飛抵屏東基地，到今年7月完成12架交機。軍方人士指出，P-3C反潛機擁有全天候反潛、偵巡戰力，具備先進的偵搜、通信系統，能有效結合空中、水面及水下兵力，可發揮三維空間多層防禦。