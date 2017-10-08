共軍犯台登陸地？ 美學者易思安點出這3處

美國智庫2049計劃室研究員易思安點出，若共軍犯台，將選桃園、澎湖、台南當作登陸地。（資料照，記者方照賓攝）

2017-10-08 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫2049計劃室研究員易思安（Ian Easton）近日才出版新書《中國侵略威脅》，除了先前驚爆中國擬有「2020年攻台的秘密計畫」不排除斬首我國總統蔡英文引發譁然後，今（8）日又再度指出如果共軍犯台，將會挑在桃園、澎湖及台南3地登陸，控制這3處，台灣就猶如囊中之物。

易思安今日受《三立》專訪時指出，中國解放軍2020年犯台將分為三個階段，先採取空中轟炸對台發射大量導彈，接著由軍艦發動攻擊，最後兩棲登陸再到地面攻擊，最終決戰會是搶灘登陸。

最有可能的登陸地點為台南、澎湖（控制澎湖等於控制台灣海峽）、桃園（箝制桃園機場），搶下灘頭堡後直接進攻台北盆地就容易很多。

易思安指出，美國有很多方法可以幫助台灣抵擋中國侵略，台海情勢除了是中國、台灣的事，美國的立場也很重要，若有美國軍艦協防，他相信就能維持台海和平，如果美國將軍從第七艦隊、太平洋指揮所或國防部到台灣，相信這都是一個正面的訊息傳遞。

如果能夠成功在第一階段或第二階段就制止中國，那中國就不會進入第三階段（進入海灘），若台海戰爭真的開打那是不僅是台灣、中國的事，也是美國政策、情治單位、外交與策略的失敗。